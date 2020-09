„Marşul eroilor”. Protestatarii din Belarus au fost scoşi din mulţime şi bătuţi de poliţe

100.000 de oameni pe străzile Belarusului, în „Marşul eroilor”, dedicat figurilor Opoziţiei care s-au împotrivit lui Lukashenko.

Belaruşii au mărşăluit în zona rezidenţială de elită din Drozdy, unde locuiesc înalţii oficiali ai ţării, inclusiv Lukaşenko, dar au fost blocaţi de poliţie. Protestul s-a transformat într-unul violent, oamenii au fost scoşi din mulţime şi bătuţi.

Poliţia a arestat aproximativ 250 de persoane. Dintre aceştia, 87 sunt deja în închisoare. Unele zone centrale au fost închise cu sârmă ghimpată. Presa locală scrie că au fost trase focuri de armă pentru a avertiza protestatarii.

Este a 36-a zi când belaruşii ies în stradă şi cer demisia lui Alexandr Lukashenko şi reorganizarea alegerilor prezidenţiale.

