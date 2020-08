Şedinţa foto-video a unei mirese a fost întreruptă de explozia din Beirut. Cameramanul filma chiar în momentul în care unda de şoc a distrus cel mai frumos moment al tinerilor căsătoriţi, relatează The Guardian.

Se poate vedea în filmare cum suflul a zdruncinat-o pe mireasă, iar zâmbetul i-a dispărut într-o fracţiune de secundă.

BEIRUT BLAST: A bride posing for a photos in her wedding dress has her session cut short in a terrifying manner - as the shock wave from the explosion that rocked Beirut hits. https://t.co/1RhQeLjsrP pic.twitter.com/c0mOKRc0jN