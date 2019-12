Mărturisirile cumplite ale unui pilot care a salvat turişti din erupţia vulcanului din Noua Zeelandă: Îi ridicam de pe jos şi li se desprindea pielea

Mark Law, de 48 de ani, a ajuns pe Insula Albă cu o echipă de salvatori, alături de care a recuperat 12 victime ale erupţiei vulcanice de săptămâna trecută. Acesta a povestit că s-a simţit ca o ultimă rază de speranţă în mijlocul dezastrului, a relatat The Guardian.

„Am găsit oameni fără viaţă, pe moarte sau în stare de inconştienţă”, a mărturisit Marl Law, şef al unei companii de turism din zonă şi pilot de elicopter. Acesta a adăugat că nu s-ar fi ridicat de la sol în ziua erupţiei, dar a fost alertat de cenuşa din jurul insulei aflate la 48 de kilometri de ţărm.

Law a povestit care au fost primele impresii, odată ajuns pe insulă. „Ne-am oprit în crater, la o adâncime de 60 de metri. Din aer, în timp ce căutam un loc unde să putem coborî, vedeam oameni zăcând în cenuşă. Praful are o aciditate crescută care nu face bine motorului. Am aterizat în mijlocul insulei şi am plecat să oferim ajutor.”

Piloţii au mai spus că, deşi aerul era aproape irespirabil, nu au pierdut timpul cu măştile de oxigen, potrivit The Guardian. „Mai bine încalc o regulă sau două, dacă asta înseamnă vieţi salvate”

„Arsurile erau îngrozitoare…Mulţi oameni nu puteau vorbi. Era destul de tăcut pe acolo. Singurele care se auzeau erau strigătele de ajutor”, a povestit Mark Law. „Îi ridicam de pe jos şi li se desprindea pielea în mâinile noastre.”

Bărbatul a declarat că ar repeta oricând operaţiunea, că ar sări în ajutorul celor care au nevoie de el oricând ar fi nevoie. Acesta a blamat birocraţia poliţiei, care l-a împiedicat să acţioneze mai repede şi să recupereze şi mai multe victime.

