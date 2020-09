VIDEO: Maşina prim-ministrului britanic Boris Johnson a fost implicată într-un accident

Maşina prim-ministrului Boris Johnson a fost implicată într-un accident minor, când a părăsit clădirea Parlamentului miercuri.

În timp ce maşina lui Johnson a părăsit Parlamentul pentru a conduce distanţa scurtă spre Downing Street în urma şedinţei săptămânale a primului ministru, un grup de protestatari a alergat spre maşină, ceea ce a determinat-o să se oprească brusc.

BREAKING: Boris Johnson's car hit by following security Range Rover as a protestor runs onto the street outside Parliament pic.twitter.com/WV1Nm6yOj0