Trei spărgători de coduri au descifrat unul dintre mesajele codificate ale criminalului ”Zodiac Killer”, care a fost trimis acum 50 de ani la San Francisco Chronicle.

Criminalul, care nu a fost prins niciodată, a terorizat zona San Francisco Bay şi a ucis cel puţin cinci persoane, prin înjunghieri şi împuşcături, la sfârşitul anilor 1960, potrivit BBC.

Cei trei spărgători de coduri, David Oranchak, Sam Blake şi Jarl Van Eycke, sunt din SUA, Belgia şi Australia.

Potrivit unui video postat pe Youtube de David Oranchak, designerul web din Virginia, mesajul lui ”Zodiac Killer” nu oferă niciun indiciu care să îi ajute pe poliţişti să afle identitatea criminalului: „Sper că vă distraţi copios încercând să mă prindeţi. Nu mi-e frică de camera de gazare deoarece mă va trimite în paradice (sic) cu atât mai repede deoarece acum am destui sclavi care să lucreze pentru mine”.

După decodarea mesajului, FBI a postat un comunicat pe Twitter, prin care declara că „FBI a luat la cunoştinţă că cifrul atribuit criminalului Zodiac Killer a fost rezolvat recent de persoane private. Cazul Zodiac Killer rămâne o investigaţie în desfăşurare pentru FBI diviziunea din San Francisco şi pentru partenerii locali de aplicare a legii. Criminalul Zodiac a terorizat mai multe comunităţi din California de Nord şi, deşi au trecut decenii de atunci, vom continua să încercăm să căutăm dreptatea victimele acestor crime brutale”.

Seria de crime a lui ”Zodiac Killer” a început în decembrie 1968 cu un bărbat şi o femeie pe care i-a împuşcat în maşină. În iulie 1969, un alt bărbat şi o femeie au fost împuşcaţi, însă doar bărbatul a supravieţuit. Ulterior, un cuplu a fost înjunghiat lângă un lac, iar femeia a decedat. În octombrie 1969, un şofer de taxi a fost împuşcat mortal în San Francisco.

Crimele sale au inspirat două filme – ”Zodiac” din 2007, cu Robert Downey Jr şi Jake Gyllenhaal şi ”Dirty Harry” în 1971, cu Clint Eastwood în rolul unui detectiv dur din San Francisco.

