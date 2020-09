Mesajul lui Donald Trump după lansarea istorică a NASA şi SpaceX. Ce i-a transmis lui Elon Musk

A fost şi primul zbor cu echipaj uman al SpaceX, compania deţinută de Elon Musk. Donald Trump, preşedintele Statelor Unite ale Americii, l-a lăudat pe Musk şi a ţinut să precizeze că în curând SUA vor avea cele mai spectaculoase arme posibile.

”Încă o dată, cu mândrie, am lansat astronauţi americani la bordul unei rachete americane chiar de aici, de pe tărâm american. În timp ce inaugurăm o nouă eră a călătoriilor spaţiale cu echipaj uman, ni se reaminteşte că America depăşeşte mereu mari provocări. Naţiunea noastră este binecuvântată, sunt rezerve nelimitate de talent, tenacitate şi hotărâre. SpaceX a devenit prima companie privată care trimite oameni pe orbita terestră. Elon Musk, felicitări, felicitări, Elon. Am reuşit să creăm ceva ce toată lumea invidiază, iar în curând vom ajunge pe Marte şi în curând vom avea cele mai grozave arme imaginate vreodată în istorie! Am văzut deja proiectele şi nu îmi vine să cred. Statele Unite şi-au reluat locul prestigios de lider al lumii. Cum s-a spus des, nu poţi să fii numărul unu pe Pământ, dacă eşti numărul doi în spaţiu.

Dumnezeu să ne binecuvânteze astronauţii curajoşi, care se avântă acum pe cer. Dumnezeu să binecuvânteze bărbaţii şi femeile de la NASA. Dumnezeu să binecuvânteze America!”, a fost discurul lui Donald Trump, susţinut imediat după lansarea reuşită sâmbătă.