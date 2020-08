Microsoft va continua procedura de achiziţionare a TikTok, în ciuda declaraţiilor lui Donald Trump

Microsoft a transmis duminică că va continua să achiziţioneze TikTok în Statele Unite, după ce s-a consultat cu preşedintele Trump, şi i-a dat acestuia asigurări cu privire la breşele de securitate.

Anunţul a venit în condiţiile în care Donald Trump şi-a exprimat în repetate rânduri îngrijorările cu privire la TikTok, iar vineri a ameninţat că va interzice aplicaţia în întregime în Statele Unite.

Aceste planuri par să se schimbe după ce Satya Nadella, directorul executiv al Microsoft, a avut în acest weekend o discuţie cu preşedintele, pe această temă.

"Microsoft se angajează să achiziţioneze TikTok sub rezerva unei revizuiri complete a măsurilor de securitate şi să ofere beneficiile economice adecvate Statelor Unite, inclusiv Trezoreriei SUA”, a transmis gigantul IT într-un comunicat de presă, citat de New York Times.

Microsoft a spus că se aşteaptă să finalizeze discuţiile privind preluarea TikToc cel târziu pe 15 septembrie. O astfel de înţelegere ar presupune achiziţionarea birourilor TikTok din Statele Unite, Canada, Australia şi Noua Zeelandă; ByteDance, compania-mamă a TikTok, va continua să deţină birourile aplicaţiei de social media din Beijing.