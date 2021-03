Mii de doze false de vaccin descoperite în Mexic: "Vaccinurile erau concepute şi ambalate pentru a semăna cu Sputnik V"

"Analiza dozelor din lotul confiscat, inclusiv proiectarea containerelor şi etichetelor, sugerează că este o substanţă falsă care nu are nimic de-a face cu vaccinul original", a declarat fondul într-un comunicat, relatează Reuters.

Primul transport al vaccinului Sputnik V - o livrare de 200.000 de doze - a sosit în Mexic pe 23 februarie. A fost aprobat pentru utilizare de urgenţă de către autorităţile de reglementare mexicane la începutul lunii trecute.

Lotul fals de 5.775 de doze a fost confiscat pe Aeroportul Internaţional Campeche din Mexic, se arată într-o declaraţie guvernamentală. Sticlele, ale căror etichete prezentau erori de ortografie în limba rusă, erau ascunse printre cutii de băuturi răcoritoare într-o cutie de gheaţă.

A batch of fake Sputnik V vaccines was confiscated in Mexico. See this comparison of the genuine #SputnikV with a fake version.

