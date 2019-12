Mii de persoane au format un lanţ uman la Bruxelles. Care a fost scopul protestului. VIDEO

Potrivit Poliţiei, aproximativ 2.400 de persoane au luat parte la protestul paşnic, care a înconjurat Parlamentul Federal belgian şi Palatul Regal.

Thousands of people gather in Brussels to form a human chain to urge concerted action against climate change https://t.co/XSJyRnU3sS pic.twitter.com/L99SjafBMM