Mii de persoane au participat la Belgrad la un protest faţă de regimul condus de Aleksandar Vucic

Începând din decembrie, mii de sârbi au participat la mai multe proteste la Belgrad şi în alte oraşe din Serbia, informează agenţia Reuters.

Valul de proteste a fost provocat de un incident petrecut în noiembrie când un lider al opoziţiei, Borko Stefanovic, a fost agresat de indivizi neidentificaţi în oraşul Krusevac.

Incredible photo sent to me from the Belgrade protests tonight! pic.twitter.com/psSfXZK5qf