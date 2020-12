Moderna: Vaccinul împotriva COVID-19 are potenţial de a asigura o imunitate durabilă la toate categoriile de vârstă

Compania Moderna susţine că vaccinul pe care l-a dezvoltat împotriva COVID-19 are potenţial de a asigura o imunitate durabilă pentru toate grupele de vârstă.

Conform companiei Moderna, o scrisoare adresată editorului New England Journal of Medicine a arătat date interimare din Faza 1 a studiului mRNA-1273, condus de Institutul Naţional de Sănătate (Naţional Institute of Health).

Această scrisoare a demonstrat că în ziua 119 (la 3 luni după a două doză de 100 μg), anticorpii se regăsesc la un nivel ridicat la toţi participanţii la studiu, cu rezultate similare în toate grupurile participante (18-55, 56-70 şi 71+).

”Aceste date interimare sugerează că mRNA-1273, vaccinul nostru candidat împotriva COVID-19, poate genera anticorpi neutralizatori de durată în toate grupele de vârstă, inclusiv la adulţi vârstnici [..] Aceste date ne oferă şi mai mult optimism şi speranţa în nivelul înalt de eficientă în prevenirea bolii COVID-19, demonstrat de mRNA-1273, va fi unul de durată", declară Tral Zaks, doctor în medicină, Chief Medical Officer al Moderna.

Moderna preconizează a avea între 100 şi 125 de milioane de doze disponibile la nivel global în primul trimestru al lui 2021 (85-100 de milioane dintre aceste doze disponibile în Statele Unite şi 15-25 de milioane de doze disponibile în afară Statelor Unite).

Acest număr preconizat include cele între 500 de milioane şi 1 miliard de doze pe care Modernă se aşteaptă să le producă la nivel global în 2021.