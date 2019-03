Momente terifiante la bordul vasului de croazieră din Marea Norvegiei. BREAKING: Nava a ajuns în siguranţă în port, după o operaţiune de salvare îndelungată | VIDEO

Vasul „The Viking Sky” a raportat probleme la motor sâmbătă şi a emis un semnal S.O.S, după ce a început să plutească în derivă. Aproape 500 de persoane din cei 1.373 pasageri au fost evacuate cu ajutorul elicopeterelor, în timpul ce pe mare era o furtună puternică.

After an engine failure and major evacuation efforts, the Viking Sky cruise ship safely docked in the port of Molde, Norway, on Sunday, bringing a high-seas nightmare to an end. https://t.co/N884NDAgZk pic.twitter.com/AdM3NIgugV