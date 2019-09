Momentul în care Istanbulul a fost lovit de cutremur: Opt persoane au fost rănite în urma seismului de 5.8 grade | FOTO, VIDEO

Seismul, al cărui epicentru s-a aflat la aproximativ 70 de kilometri vest de Istanbul, în Marea Marmara, la o adâncime de 12,6 kilometri, nu a provocat daune majore, conform aprecierilor realizate de autorităţile locale.

Bilanţul zilei constă într-un număr de opt persoane uşor rănite, un mare număr de persoane evacuate în perioada cutremurului şi două moschei deteriorate.

Latest updates on Istanbul earthquake:

- 15 aftershocks recorded after mag. 5.8 tremor

- Schools out for the day

- Hospitals, public institutions on high alert

- Minor damage reported in different parts of the city