Momentul în care un avion militar spaniol se PRĂBUŞEŞTE în Marea Mediterană / VIDEO

Aeronava de tip CASA C-101 s-a prăbuşit în apropiere de localitatea La Manga, la ora locală 09:38 (ora României, 10:38), a declarat un reprezentant al Forţelor aeriene spaniole.

Momentan nu este clar dacă pilotul, un instructor de zbor care nu era însoţit de nici un cursant, a fost salvat, a precizat oficialul spaniol.

🔴 🇪🇸 Crash of a Casa C-101 Aviojet from the Spanish Air Force at La Manga in the Mediterranean Sea. pic.twitter.com/OYTDKFdS8Y