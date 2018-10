NATO declanşează exerciţiul militar Trident Juncture 18, cel mai amplu din ultimii ani

În cadrul exerciţiului Trident Juncture 18 vor participa aproximativ 50.000 de militari din state NATO şi ţări partenere, în jur de 250 de aeronave, 65 de nave şi până la 10.000 de tancuri şi alte vehicule.

"Forţele sunt pe poziţie, se integrează şi vor începe antrenamentele de dezvoltare a capabilităţilor de luptă pentru operaţiuni majore în următoarele două săptămâni", a declarat colonelul norgevian Eystein Kvarving

Trident Juncture reprezintă cel mai mare exerciţiu găzduit de Norvegia încă de la începutul anilor 1980.

Exerciţiul se va desfăşura în centrul şi estul Norvegiei, şi zone din Atlanticul de Nord şi Marea Baltică, cât şi în spaţiul aerian al Finlandei şi Suediei.

Încă de la anexarea Peninsulei Crimeea de către Rusia, în 2014, Norvegia a încercat să dubleze numărul forţelor navale americane care se antrenează pe teritoriul norvegian în fiecare an, o mişcare criticată de Moscova.

Luna trecută, Rusia a desfăşurat propriul exerciţiu militar, în cadrul căruia au participat aproximativ 300.000 de militar şi care s-a desfăşurat în apropierea graniţei cu China.

"Această activitate va intensifica tensiunea între Norgevia şi Rusia", a declarat membrul socialist al Parlamentului, Torgeir Knag Fylkesnes.

Deşi majoritatea norgevienilor susţin apartenenţa la alianţa NATO, al cărui secretar general este fostul premier norvegian Jens Stoltenberg, câteva formaţiuni politice susţin retragerea din NATO şi formarea unei alianţe cu ţările vecine.

Faces of some @usmarines with the 24th MEU in Iceland preparing for @NATO ’s Exercise Trident Juncture 2018, bringing together around 50,000 personnel from all 29 Allies plus Finland and Sweden. @MarForEUR_AF @usembfinland @usembassysweden @DeptofDefense #sendthemarines #US_EUCOM pic.twitter.com/6OeIbBlx1a