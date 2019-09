Nava cargo răsturnată în largul coastei SUA, la doar câteva ore după ce a fost încărcată: Toţi membrii echipajului au fost salvaţi | FOTO, VIDEO

Nava sud-coreeană Golden Ray, construită în 2017, ce transporta autovehicule, se îndrepta spre Baltimore în momentul în care a întâmpinat probleme tehnice şi s-a răsturnat în apropierea oraşului Brunswick din Georgia.

Paza de Coastă a Statelor Unite a intervenit în dimineaţa zilei de luni în vederea scoaterii în siguranţă a echipajului aflat la bordul navei.

USCG says contact has been made with crew members who are trapped but alive in massive cargo ship that overturned off Georgia, and an extraction rescue is being planned. https://t.co/qL293k6x9k pic.twitter.com/Tk7Tsjp7RW