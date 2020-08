În timp ce Aleksei Navalnîi lupta pentru viaţa sa într-un spital din Omsk, după ce ar fi fost otrăvit săptămâna trecută, trei bărbaţi deghizaţi au ocupat biroul doctorului şef, transmite Financial Times. Uitându-se în gol, sub un portret al lui Vladimir Putin într-un lan de grâu, bărbaţii au vorbit puţin, dar au refuzat să spună cine sunt.



Îmbrăcămintea lor ciudată şi comportamentul dubios, le părea cunoscut familiei lui Navalnîi, care i-au recunoscut imediat ca membri ai serviciilor de securitate ruse.



“Părea foarte amuzant să vezi aceşti oameni cu aspect dur şi bine construiţi care de obicei poartă aceste genţi bărbăteşti”, a declarat directorul fundaţiei anticorupţie FBK, Ivan Zhdanov.



Supravegherea omniprezentă al lui Navalnîi, care se afla în Siberia, este una dintre investigaţiile FBK publicate pe Youtube în care arată modul în care politicianul rămâne a fi un ghimpe pentru Kremlin.



Navalnîi a fost închis de 13 ori pentru organizarea protestelor anti-Putin, iar anul trecut acesta s-a plâns la Financial Times într-un interviu în care spune că el şi familia sa au fost urmăriţi în permanenţă de serviciile de securitate din Rusia.



„Se întâmplă de ceva timp, este o rutină şi nu îi acordăm atenţie. Nişte imbecili care stau tot timpul lângă tine, iar cu toate astea nu încetezi să-ţi trăieşti viaţa”, a declarat el.



„Ştim că ascultă constant conversaţiile noastre, ştim că pun camere ascunse, ştim că preiau imagini de pe camerele de securitate din zonele prin care am fost”, adaugă Zhdanov.



Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitry Peskov, a declarat reporterilor că operaţiunile de supraveghere au fost „prerogativa serviciilor secrete” şi „nu ar trebuie aprobate” de către administraţia lui Putin.



Navalnîi este urmărit de FSB din 2017, când politicianul a început să călătorească prin Rusia, în încercarea de a-l contesta pe Putin ca preşedinte.



În acel an, Ren-TV, un canal a cărui companie-mamă ar fi fost co-deţinută de confidentul apropiat al lui Putin, Yuri Kovalchuk, a difuzat un documentar care îl acuza pe Navalnîi că a primit plăţi secrete de la „oligarhii fugari”. În reportaj au fost difuzate imagini de pe camerele de supraveghere în care apare Navalnîi în vacanţă cu familia sa, apeluri telefonice interceptate, mesaje text şi e-mailuri.



Dmitry Belousov, fost jurnalist Ren TV, care a solicitat azil în Olanda, a declarat pentru Financial Times că el crede că serviciile secrete au transmis materialele înregistrate pentru a-l discredita pe Nvalnîi şi alţi activişti.