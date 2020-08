Nitratul de amoniu care a provocat cele două explozii din Beirut a fost adus în 2014 de către nava Rhosus, aflată sub pavilionul Republicii Moldova

Cele 2750 de tone de nitrat de amoniu, care au provocat exploziile în portul Beirut, au ajuns în golf în urmă cu 6 ani. Ele erau transportate de o navă aflată sub pavilionul Republicii Moldova. Încărcătura urma să ajungă din Georgia în Mozambique, însă a fost oprită de autorităţile libaneze, scrie portalul moldovenesc Mold-Street.com.

Nava RHOSUS este fabricată în 1986 şi are o lungime de 86 de metri. Ea se află de 6 ani în portul din Beirut pentru că i s-a interzis navigarea deoarece ar fi încălcat regulile de exploatare. Între timp, echipajul compus din ruşi şi ucraineni a fost repatriat iar încărcătura a rămas în depozitele din port.

Mold-street.com scrie că, în 2015-2018, 69 de nave aflate sub pavilion moldovenesc au fost reţinute pentru că încălcau normele internaţionale.

„Mă îndreptam către postul meu şi am văzut fum gros şi foc şi câteva momente mai târziu am simţit explozia şi am zburat în aer”, spune Ayman Salman, martor ocular.

”Libanul trece printr-o criză economică severă, iar portul este plămânul Libanului pentru a importa produse alimentare în toate celelalte lucruri. Ne bazăm pe acest port”, a declarat şi Abbas Alawiya, expert regional.