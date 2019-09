Noi violenţe ale „Vestelor galbene” în Franţa: Confruntări între protestatari şi poliţişti/ Zeci de persoane, reţinute | FOTO, VIDEO

Urmăriţi AICI imagini live de la manifestaţiile din Franţa

Mii de persoane s-au adunat sâmbătă după-amiază în centrul oraşului Nantes (vestul Franţei) în cadrul unui nou protest al mişcării "Vestele galbene", care denunţă erodarea nivelului de trai.

A couple of hundred #YellowVests in the streets of #Paris today for the 44th consecutive weekend of protests of the #giletsjaunes. More police than protestors. pic.twitter.com/fF6LX45OtG