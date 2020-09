Noi violenţe în New York. Protestatarii blocaţi de poliţişti pe Manhattan Bridge

Marţi, manifestaţiile din metropola New York au fost în mare parte paşnice pe tot parcursul zilei, dar tensiunile au crescut în cursul serii după ce la ora 20.00 a intrat în vigoare ordinul de rămânere în locuinţe şi o parte dintre protestatarii s-au retras.

Cei care au rămas, însă, pe străzi au început să spargă magazine şi să arunce în poliţişti cu obiectele pe care le găseau.

Grupul violent s-a alăturat apoi unor protestatari paşnici, ceea ce a dus apoi la o confruntare cu poliţia din Chelsea.

The march has paused on the Manhattan Bridge off ramp, which is blocked by dozens of NYPD cops in riot gear.



It appears we’re at an impasse pic.twitter.com/r3BdXuZeHA