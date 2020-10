Noua carte despre Donald Trump a avut vânzări record în ziua lansării. Deşi a fost dată în judecată, nepoata preşedintelui american a câştigat procesul şi a publicat volumul

Când pui numele lui Donald Trump pe un produs, aşteaptă-te să îţi explodeze vânzările. Mary Trump a setat un nou record în ziua lansării noii cărţi. A vândut 950.000 de copii pentru cartea ”Too Much and Never Enough: How My Family Created the World”s Most Dangerous Man”.

Cartea îl prezintă pe preşedintele Donald Trump într-o lumină nefavorabilă şi, bineînţeles, deschide apetitul cititorilor. Cartea lui Mary se alătură altor 3 volume de succes despre Trump: ”Fear” de Bob Woodward, ”A Higher Loyalty” de James Comey şi ”Fire & Fury” de Michael Wolff.