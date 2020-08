O cină cu peste 80 de persoane l-a costat postul. Ministrul irlandez al Agriculturii a demisionat, după ce încălcat reglementările Covid-19

Premierul irlandez a acceptat demisia, spunând că comportamentul lui Calleary „a fost greşit", relatează BBC.

Poliţia irlandeză cercetează acum evenimentul pentru posibile încălcări ale reglementărilor Covid-19.

Calleary şi-a cerut scuze printr-o serie de tweet-uri, spunând că, având în vedere orientările actualizate privind sănătatea publică, el nu ar fi trebuit să participe la eveniment.

Last night I attended a function I committed to a number of weeks ago, to pay tribute to a person I respected and admired greatly. In light of the updated public health guidance this week I should not have attended the event. I wish to apologise unreservedly to everyone 1/2