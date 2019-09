O naţiune „traumatizată”: Boris Johnson dezvăluie cum îşi scoate căţelul la plimbare, la reşedinţa sa din Downing Street

Boris Johnson şi iubita sa Carrie Symonds au adoptat un căţel din rasa Jack Russel, după ce animalul ar fi fost abandonat de crescătorii de la o „fermă de căţei”.

„Câinele este într-o formă de excepţie”, a spus Johnson. „Mă trezesc la şase dimineaţa şi îl plimb prin grădină. Este propriul meu regim de sănătate, făcut în boxeri”, a adăugat premierul britanic.

Totuşi, din interviul acordat publicaţiei, nu reiese dacă Johnson curăţă ce lasă în urmă animalul său de companie, Dilyn, pe gazonul finanţat de contribuabili.

Meet our gorgeous little rescue puppy, Dilyn 💚 #AdoptDontShop pic.twitter.com/kPmMaYM4dv

De asemenea, Johnson le-a spus jurnaliştilor că a fost nevoit să salveze căţelul „din ghearele” lui Larry, motanul cu funcţii oficiale de la Downing Street. „A avut un moment nefericit cu pisica”, a afirmat premierul Marii Britanii.

Larry The Downing Street Cat: Will He Live With Boris Johnson at Number 10? - LADbible https://t.co/bM10Ahu0FV pic.twitter.com/ZVizt5HrSN