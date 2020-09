O nouă zi cu proteste masive pentru justiţia socială în majoritatea oraşelor din Statele Unite

În Minneapolis, În timpul ceremoniei funerare ţinute pentru George Floyd, rev. Al Sharpton a denunţat rasismul şi a cerut aducerea în faţa justiţiei a celor vinovaţi.

„Motivul pentru care nu am putea fi niciodată cine am vrut să fim şi am visat să fim este că ai ţinut genunchiul pe gâtul nostru", a spus Sharpton, fondatorul Reţelei Naţionale de Acţiune.

Între timp, în marile oraşe americane mii de oameni au ieşit pe străzi pentru a protesta paşnic.

În Washington, scena unor violenţe în urmă cu câteva seri, Garda Naţională s-a retras şi soldaţii înarmaţi nu au mai înconjurat protestatarii adunaţi în Parcul Lafayette şi în jurul Casei Albe.

În New York, protestatarii s-au adunat în faţa Gracie Mansion din New York, reşedinţa oficială a primarului Bill de Blasio.

Mulţimea a început să scandeze „vieţile negrilor contează” în timp ce s-au aşezat pe asfalt în faţa conacului.