O tânără este hrănită prin inimă după ce a dezvoltat alergii la toate alimentele

Lauren Wittering nici măcar nu se mai poate apropia de mâncare, deoarece a fost diagnosticată cu o afecţiune care îi pune viaţa în pericol şi care declanşează reacţii alergice severe.

Tânăra în vârstă de 20 de ani a dezvoltat alergii la toate tipurile de mâncare şi chiar şi mirosul alimentelor îi provocă reacţii alergice care îi pot pune viaţa în pericol.

Medicii au fost nevoiţi să-i introducă un tub în stomac pentru a o hrăni, dar a devenit chiar alergică şi la asta.

Acum tânăra de 20 de ani, care a pierdut 30 de kilograme în doi ani, este hrănită printr-un tub care intră direct în inima ei.

Lauren suferă de o afecţiune cunoscută sub numele de sindrom de activare a mastocitelor sau MCAS, scrie Daily Star.

Afecţiunea apare atunci când mastocitele unei persoane sunt declanşate în mod excesiv de substanţe neobişnuite, rezultând reacţii alergice şi anafilaxie.

„Timp de aproximativ un an putut mânca cinci alimente - pui, orez, cartofi, morcovi şi broccoli. Dar, aproape peste noapte, am dezvoltat alergie şi la acestea aşa că nu am mai putut mânca nimic”, povesteşte tânăra.

Lauren supravieţuieşte acum cu ajutorul unei linii centrale intravenoase în care toţi nutrienţii de care are nevoie pentru a trăi merg direct la inimă.

Pe măsură ce reacţiile ei s-au intensificat, a devenit alergică la toate alimentele - precum şi la alcool, fum şi parfum.