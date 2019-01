O tânără s-a baricadat în camera de hotel, pe aeroportul din Bangkok, Thailanda, pentru a nu fi deportată

Oficialii de imigrare din Thailanda doresc să o deporteze pe tanăra în vârstă de 18 ani, numită Rahaf Mohammed al-Qunun, în Kuweit unde se află familia sa.

Ea a refuzat să urce luni la bordul unui avion cu destinaţia Kuweit, în ciuda faptului că oficialii aşteptau la uşa camerei de hotel.

"Fraţii şi familia mea şi ambasada saudită mă aşteaptă în Kuweit", a afirnat adolescenta pentru Reuters.

"Mă vor ucide, viaţa mea este în pericol, familia mea ameninţă să mă omoare pentru fapte foarte banale".

Grupurile de drepturi umane, inclusiv Human Rights Watch, s-au declarat profund îngrijorate cu privire la situaţia fetei.

"Ea s-a baricadat în cameră şi spune că nu va pleca" până când nu i se va permite să se întâlnească cu agenţia pentru refugiaţi ONU şi să ceară azil”, a declarat directorul adjunct al Human Rights Watch Asia, Phil Robertson, pe Twitter.

Mohammed al-Qunun a fugit acum două zile în timp ce se afla în vacanţă cu familia sa în Kuweit. Încerca să se îndrepte spre Australia printr-un zbor de legătură prin Bangkok.

