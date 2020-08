O universitate din Germania oferă premii în bani celor care se abţin de la anumite activităţi

O universitate de arte plastice din Germania oferă burse celor care aleg să nu facă un anumit lucru, dar care să aibă un impact pozitiv asupra celorlalţi, conform The Guardian. În total există trei burse în valoare de 1.600 de euro. Cei care vor să beneficieze de aceşti bani pot depune dosarele în mod anonim până pe 15 septembrie.

Solicitanţii vor trebui să convingă un juriu că zona de „inactivitate activă” pe care şi-au ales-o este impresionantă.

Există un formular de înscriere cu patru întrebări: Ce nu vrei să faci? De cât timp nu vrei să faci acest lucru? De ce este important să nu faci acest lucru? De ce eşti persoana potrivită să nu faci asta?

Ideea din spatele proiectului a apărut în urma unei discuţii despre contradicţia unei societăţi care promovează sustenabilitatea în timp ce evaluează şi succesul. „Acest program de burse nu este o glumă, ci un experiment cu intenţii serioase – cum poţi transforma o societate care se bazează pe realizări?”, a spus Friedrich von Borries, arhitect şi teoretician de design.

Doritorii sunt liberi să stabilească durata inactivităţii lor. Dacă alegi să nu dormi o perioadă de timp, de exemplu, vei ieşi în pierdere decât dacă alegi să nu mergi la cumpărături o lună de zile. Toate aplicaţiile vor face parte dintr-o expoziţie intitulată The School of Inconsequentiality: Towards a Better Life, care va avea loc în luna noiembrie. Întrebarea principală în jurul căreia se învârte proiectul este ,,De la ce anume mă pot abţine atfel încât viaţa mea să aibă mai puţine consecinţe negative asupra vieţii altora?”.