Oficial SUA: Rămăşiţele jurnalistului Jamal Khashoggi trebuie localizate şi returnate familiei sale

Rămăşiţele pământeşti ale jurnalistului saudit Jamal Khashoggi trebuie să fie localizate şi returnate familiei sale cât mai curând posibil, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Robert Palladino, relatează site-ul agenţiei Reuters.

The remains of Saudi Arabian journalist Jamal Khashoggi should be located and returned to his family for a burial as soon as possible, U.S. State Department deputy spokesman Robert Palladino told reporters on Thursday.

Ministrul turc al Justiţiei a declarat joi că Turcia vrea ca Arabia Saudită să dezvăluie locaţia rămăşiţelor jurnalistului Jamal Khashoggi.

Jamal Khashoggi, editorialist al cotidianului The Washington Post şi un critic acerb al prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a dispărut în urmă cu trei săptămâni după ce a intrat în Consulatul saudit de la Istanbul pentru a obţine documente necesare căsătoriei sale.

