Oligarhul rus Vladimir Marugov, supranumit regele cârnaţilor, a fost ucis cu o arbaletă, în cabina de saună

Vladimir Marugov, un on om de afaceri rus cunoscut sub numele de „Regele cârnaţilor” a fost ucis luni cu o arbaletă la moşia sa de la ţară, potrivit The Moscow Times, citat de Business Insider.