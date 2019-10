ONU face apel la autorităţile din Hong Kong să nu îngrădească dreptul cetăţenilor de a protesta

Purtătoarea de cuvânt a Consiliului, Marta Hurtado, a declarat, la Geneva, că orice utilizare a violenţei trebuie să reprezinte o excepţie şi să respecte standardele internaţionale, inclusiv principiul oportunităţii şi proporţionalităţii.

„Orice restricţie trebuie să se bazeze pe lege şi să fie proporţională. Libertatea de întrunire este un drept fundamental de care cetăţenii trebuie să se poată bucura fără restricţii”, a spus aceasta. Ea a mai adăugat că utilizarea armelor de foc este acceptabilă doar „ca ultimă soluţie” şi doar în cazul unor pericole iminente.

Reacţia Consiliului vine în contextul în care şefa Executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a anunţat că va face uz de o lege rar utilizată care le permite autorităţilor să le interzică cetăţenilor să îşi acopere feţele în timpul protestelor.

Hong Kong police say they arrested 269 people at pro-democracy protests on China's National Day. That's the highest number in a single day since protests began. Some of those arrested were as young as 12. pic.twitter.com/REpcJZSz0p

Pentru a putea interzice acoperirea feţelor în timpul protestelor, Carrie Lam a făcut uz de o lege din perioada colonială, care permite Guvernului să ia diverse decizii în situaţii de urgenţă. Legea nu a fost folosită din 1967 şi îi permite şefului Executivului să „ia orice decizie pe care o consideră necesară pentru interesul public” în situaţii de urgenţă, fără să fie necesar acordul Legislativului.

Crowd yelling “Fight for freedom, stand with Hong Kong”, “Five demands, not one less”, “Disband Hong Kong police force now” and “Rebel HongKongers” in Central.



Many are students wearing uniforms and office workers in their suits, people are mostly only in surgical masks. pic.twitter.com/RwGFpXRUap