Pană majoră de curent în Marea Britanie: Traficul aerian şi feroviar, perturbate/ Semafoarele din Londra n-au funcţionat | FOTO, VIDEO

UPDATE: Avaria care a cauzat pana de curent din Marea Britanie a fost remediată

Compania National Grid, care administrează reţelele de transport de gaze naturale şi energie electrică din Anglia şi Ţara Galilor, a anunţat vineri seara că avaria care a cauzat pana de curent din Marea Britanie a fost remediată, potrivit Reuters.



Un purtător de cuvânt al companiei a anunţat că au existat „probleme cu două generatoare care au dus la întreruperea alimentării cu energie electrică în mai multe zone ale ţării”. Reprezentantul National Grid a informat, însă, că problema „este rezolvată acum”.

Potrivit autorităţilor, întreruperea energiei electrice a fost provocată de o avarie a sistemului de transport al energiei. Traficul feroviar a fost perturbat din această cauză, iar traficul rutier din Londra a fost îngreunat deoarece unele semafoare nu au funcţionat.

Energia electrică a fost întreruptă la Aeroportul Newcastle timp de aproximativ 15 minute, dar aeroporturile Heathrow, Gatwick şi Luton nu au fost afectate.

„Cunoaştem problema întreruperii alimentării cu energie electrică în anumite părţi ale Londrei şi în Regiunea Sud-Est”, a informat compania de distribuţie UK Power Network.

Compania de căi ferate Network Rail a anunţat că toate trenurile care se aflau în circulaţie la momentul avariei au staţionat, iar sistemul de semnalizare a fost repornit. Pasagerii au fost informaţi că există posibilitatea ca trenurile să înregistreze întârzieri semnificative.

LIVE FOOTAGE at potters bar of the disruption. Footage can be used in news stories- selling all footage (live at the scene). #breakingnews #live #powercut #greatnorthern #dailymail #london pic.twitter.com/sTQLjcVyR4

Spitalul din Ipswich a anunţat că a fost afectat de pana de curent şi a informat că generatoarele nu au putut fi pornite.

The whole of Newcastle airport in lockdown after a power cut throughout. Great start to the holiday. We were just about to check in too. pic.twitter.com/lXeTvhEj04