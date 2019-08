PANICĂ în centrul Londrei: Un bărbat a fost înjunghiat, lângă sediul Ministerului de Interne | VIDEO

Poliţia a transmis că a fost solicitată să intervină pe strada Marsham, lângă sediul Ministerului de Interne, după ce a fost anunţată de prezenţa unui bărbat înarmat cu un cuţit.

Bărbatul avea răni la nivelul feţei şi sânge şi a fost luat de poliţişti din faţa clădirii ministerului.

A man has suffered life-threatening injuries in a stabbing outside the Home Office building in London, police say.