Ursula von der Leyen: Patru măsuri urgente pentru a atenua un Brexit fără acord

Negocierile reluate la Bruxelles de Boris Johnson şi Ursula von der Leyen pe tema BREXIT vor continua până duminică. După prima discuţie faţă în faţă, von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene, spune că s-ar putea să nu existe un acord cu Marea Britanie la 1 ianuarie 2021.

Un scenariu ”fără acord” cu Londra poate provoca perturbări în multe domenii. Von der Leyen a venit cu 4 măsuri urgente care ar atenua un BREXIT fără acord. Ele cuprind domeniile conectivităţii aeriene de bază, siguranţa aeriană, conectivitatea rutieră de bază şi accesul reciproc pentru pescuit. Măsurile ar urma să fie adoptate de UE şi Marea Britanie pentru 6 luni.

„Responsabilitatea noastră este să fiţi pregătiţi pentru toate eventualităţile, inclusiv să nu aveţi un acord cu Marea Britanie la 1 ianuarie 2021. De aceea, prezentăm aceste măsuri astăzi", a declarat Ursula von der Leyen, preşedinte CE.

Negotiations are still ongoing but the end of the transition is near. There is no guarantee that if & when an agreement is found it can enter into force on time. We have to be prepared including for not having a deal in place on 1 January. Today we present contingency measures ⤵️ pic.twitter.com/FQ4Urn9YUC