Patru poliţişti ucişi, în urma unui atac în sediul central al poliţiei din Paris. Atacatorul, fost coleg cu cei omorâţi - VIDEO

UPDATE ORA 16:20 În total, numărul persoanelor decedate se ridică la cinci, întrucât şi atacatorul a fost ucis.

Loic Travers, liderul sindicatului poliţiştilor de la Paris, a declarat că atacatorul era un fost angajat al Poliţiei, iar motivul atacului este încă necunoscut.

„A lucrat cu noi peste 20 de ani”, a spus Travers despre atacator.

BREAKING: At least four police officers killed in knife attack inside central police headquarters in Paris, French media reports. Read more: https://t.co/ccePm2CP0A pic.twitter.com/U9rLzoz1xm

UPDATE ORA 15:40 Unul dintre cei doi poliţişti răniţi în urma atacului de joi de la sediul Poliţiei pariziene a decedat, a informat un reprezentant al Sindicatului Poliţiei, citat de agenţia Reuters.

„Un coleg a murit în urma atacului. Un alt coleg se află în stare de şoc (...), iar autorul atacului a fost împuşcat de către un alt poliţist, a declarat Loic Travers, liderul sindicatului poliţiştilor de la Paris pentru BFM TV.

🔴 At least four police officers have been killed in a knife attack at the Paris police headquarters. The assailant has been killed.@lauracellierf24 has the latest. pic.twitter.com/onMiuKjkrM