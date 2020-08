Pereţii unui centru medical din apropierea portului Beirut se prăbuşesc peste personal şi pacienţi

Camerele de supraveghere au surprins momentul exploziei din Liban, într-un spital aflat la mai puţin de un kilometru de portul din Beirut. Centrul medical este distrus, ferestrele şi uşile sunt desprinse, pereţii cad peste personalul medical şi pacienţi.

Patru asistente şi 12 pacienţi şi vizitatori aflaţi în acea zi, acolo, au murit. Mai mult de 230 de pacienţi au fost transportaţi către alte spitale în urma accidentului.

Over half of Beirut's hospitals 'non-functional' following last week's deadly blast https://t.co/MAhlNR25W1 pic.twitter.com/jmf3F7DhkH