Plan roşu de intervenţie: Explozie la o centrală chimică. Localnicii, sfătuiţi să rămână în case. VIDEO

O explozie a avut loc astăzi, în jurul prânzului, la o centrală chimică din zona industrială Malcontenta, de lângă Veneţia. Autorităţile au declanşat planul de alertă şi le-au cerut locuitorilor să stea în case.

Potrivit presei italiene, un muncitor a fost rănit în explozie.

Mai multe ambulanţe, autospeciale de pompieri şi elicoptere s-au deplasat la faţa locului.

⚠️ #Avviso #PortoMarghera ⚠️



La centrale operativa della Polizia locale informa che, in base al Piano per le industrie a rischio di incidente rilevante, "tutti i residenti nella Municipalità di Marghera devono restare in casa o in luogo chiuso e tenere chiuse porte e finestre" pic.twitter.com/vEs8D3rqbp