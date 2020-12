Poliţia din Nashville a găsit „posibile rămăşiţe umane”, după explozia de vineri

Explozia rămâne un mister, dar primarul John Cooper a declarat vineri că explozia a fost cauzată de o „bombă deliberată”.

Când furgoneta a explodat, au fost aruncate bucăţi de reziduuri prin aer, deteriorând câteva clădiri.

Avertismentul femeii aflată în furgonetă a salvat vieţi, probabil, la fel şi poliţia care a luat în serios ceea ce a spus aceasta şi a eliberat zona.

Şeful departamentului de poliţie Metro Nashville, John Drake, a declarat vineri seară că anchetatorii au găsit posibile rămăşiţe umane, în apropierea locului exploziei.

Martorii şi-au amintit momentele terifiante de dinaintea exploziei şi după aceea. „Nu am văzut niciodată aşa ceva”, a declarat pentru CNN rezidenta Betsy Williams. „A zguduit tot”.

Un alt rezident a spus că scena distrugerii era ca un film apocaliptic. Trei maşini au fost incendiate. Copacii erau jos. Cărămizi şi sticlă erau peste tot.

Furgoneta a explodat la 6:30 dimineaţa, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei, Don Aaron. „Credem că acesta a fost un act intenţionat”, a completat acesta.

Forţa exploziei a doborât un ofiţer, a spus Aaron, şi a provocat pierderea auzului unui alt coleg. Dar niciun ofiţer nu a suferit răni grave.

Purtătorul de cuvânt al AT&T, Jim Greer, a declarat pentru CNN că hub-ul reţelei companiei din oraş a fost deteriorat în urma exploziei, iar serviciul din zona Nashville a fost afectat. AT&T este compania mamă a CNN.

Strada se află la marginea cartierului turistic din Nashville, într-o parte istorică a oraşului.

Oficialii nu ştiu sigur dacă cineva se afla în interiorul furgonetei când a explodat. Poliţia a postat pe Twitter o fotografie cu vehiculul, care a fost adus în zonă la 1:22 a.m.

