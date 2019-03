Poliţiştii din Utrecht l-au identificat pe autorul atacului din tramvai şi au distribuit fotografia sa/ UPDATE: Bilanţul morţilor a crescut

Într-un mesaj postat pe Twitter, autorităţile olandeze au anunţat că se află în căutarea unui bărbat de origine turcă în vârstă de 37 de ani, pe nume Gokman Tanis.

De asemenea, a fost publicată şi o imagine a atacatorului care pare să fie luată cu ajutorul camerelor de luat vederi din tramvai.

Cel puţin trei persoane au murit în urma atacului armat produs luni în oraşul olandez Utrecht, conform celui mai recent bilanţ anunţat de autorităţile olandeze. Într-un mesaj postat pe Twitter, autorităţile olandeze au anunţat că l-a identificat pe presupusul autor al atacului, conform Sky News.

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k