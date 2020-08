Premierul Greciei neagă acuzaţiile privind expulzarea ilegală a imigranţilor extracomunitari

Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a negat categoric acuzaţiile conform cărora autorităţile elene ar fi expulzat ilegal solicitanţi de azil, afirmând că este vorba de o campanie de discreditare lansată de Turcia, relatează cotidianul Le Figaro.

"Grecia este o ţară care respectă principiile statului de drept, noi am acordat azil la zeci de mii de persoane", a declarat Kyriakos Mitsotakis într-un interviu acordat CNN.

"Dacă va exista un singur incident care să necesite o investigaţie, eu personal mă voi ocupa de acest lucru", a spus premierul Greciei, subliniind că este vorba de o campanie de discreditare "lansată în principal de Turcia".

Potrivit cotidianului The New York Times, autorităţile guvernamentale din Grecia au expulzat în secret peste 1.000 de refugiaţi în ultimele luni, transferându-i pe mulţi la limita apelor teritoriale şi abandonându-i în ambarcaţiuni pneumatice. Începând din martie, cel puţin 1.072 de solicitanţi de azil au fost lăsaţi pe mare de agenţi ai autorităţilor elene, în cel puţin 31 de operaţiuni de expulzare, conform unei analize efectuate de cotidianul The New York Times pe baza unor dovezi oferite de trei organizaţii independente, de doi cercetători academici şi de Paza de Coastă a Turciei.

Guvernul Greciei a negat că ar fi comis vreo ilegalitate. "Autorităţile elene nu se implică în activităţi clandestine. Grecia este cunoscută ca respectând legislaţia internaţională, convenţiile şi protocoalele. Acest lucru este valabil şi în cazul refugiaţilor şi imigranţilor", a declarat Stelios Petsas, purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Atena.