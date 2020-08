Premierul Spaniei anunţă redeschiderea frontierelor pentru turişti începând din iulie

„După cum ştiţi, Spania primeşte peste 80 de milioane de vizitatori pe an. Anunţ că, din iulie, Spania se va redeschide pentru turism în condiţii de siguranţă. De asemenea, turiştii străini pot începe să îşi planifice vacanţa în ţara noastră. Spania are nevoie de turism, iar turismul are nevoie de siguranţă. Vom garanta că turiştii nu vor prezenta niciun risc şi nici nu vor aduce niciun risc pentru ţara noastră”, a spus Sanchez.

Graniţele Spaniei s-au închis în 14 martie, din cauza pandemiei.

Până în prezent, 28.628 de persoane din Spania au murit de coronavirus şi 234.824 au fost infectate. Criza din sănătate s-a răsfrânt şi asupra economiei. Şomajul a crescut cu 300.000 de persoane în martie şi cu aproape 283.000 în aprilie.