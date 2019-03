Preşedintele Comisiei Europene, declaraţie sceptică despre „epopeea” Brexit-ului

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, afirmă că este puţin probabil ca liderii UE să ajungă la o înţelegere pe tema Brexit în cursul summitului din această săptămână, astfel că probabil săptămâna următoare va mai fi nevoie de o nouă reuniune, informează postul RTE.

„Nu vor exista re-negocieri, negocieri noi, nici garanţii suplimentare pe lângă cele deja acordate", a declarat Juncker pentru postul radio Deutschlandfunk.

„Am făcut în mod intens paşi către Marea Britanie, nu se mai poate", a adăugat liderul european.

În ceea ce priveşte summitul UE, care este programat să înceapă joi, Juncker s-a arătat sceptic în ceea ce priveşte şansele obţinerii unui succes.

„Părerea mea în această dimineaţă (...) este că nu vom termina cu acest lucru în această săptămână şi va trebui să ne întâlnim din nou săptămâna viitoare", a afirmat oficialul EU, adăugând că un Brexit fără acord nu este de de dorit, dar Marea Britanie trebuie să ofere claritate şi propuneri clare.

Theresa May îi va trimite miercuri o scrisoare oficială preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care va cere prelungirea negocierilor în virtutea Articolului 50 al Tratatului comunitar şi implicit amânarea ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană, a precizat purtătorul de cuvânt al Biroului premierului britanic.

Mai multe ţări membre UE, inclusiv România, au îndemnat Marea Britanie să prezinte o strategie clară privind Brexit.

Marea Britanie urma să se retragă din UE pe 29 martie, dar Camera Comunelor a aprobat un plan al Guvernului Theresa May de a solicita amânarea Brexit până cel puţin pe 30 iunie. Potrivit moţiunii, Guvernul Theresa May va încerca să obţină aprobarea UE pentru amânarea Brexit până cel puţin pe 30 iunie dacă Parlamentul britanic va adopta un acord de retragere până miercuri. Dacă Acordul Brexit va fi respins din nou de Camera Comunelor sau dacă nu va fi supus votului, Guvernul Theresa May va încerca din nou să obţină amânarea Brexit, dar potrivit termenilor stabiliţi de Uniunea Europeană. Premierul Theresa May a avertizat că, în această situaţie, amânarea Brexit va fi mult mai îndelungată.

Camera Comunelor a respins de două ori Acordul privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul.

