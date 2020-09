Charles Michel, preşedintele Consiliului European, este în carantină din cauza COVID-19. Summitul special a fost amânat

Barend Leyts, purtătorul de cuvânt al preşedintelui Consiliului European, a anunţat pe Twitter că Charles Michel s-a aflat în apropierea unui bolnav de COVID-19. Acesta a aflat marţi că un ofiţer de securitate cu care a intrat în contact la începutul săptămânii trecute a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

„Preşedintele este testat în mod regulat, iar rezultatul de ieri a fost negativ”, a precizat Barend Leyts. Potrivit normelor în vigoare în Belgia, Charles Michel a intrat de astăzi în carantină.

În consecinţă, summitul special al Consiliului European, programat iniţial pe 24-25 septembrie, va avea loc pe 1-2 octombrie.

The @eucopresident today learned that a security officer, with whom he was in close contact early last week, tested positive for COVID.



The President is tested regularly and tested negative yesterday. ⁰

Respecting Belgian rules, he has gone into quarantine as of today.