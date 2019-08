Preşedintele Parlamentului neozeelandez a hrănit un bebeluş în timpul unei dezbateri

Trevor Mallard a publicat pe contul său de pe reţeaua de micro-blogging Twitter o fotografie care îl înfăţişa prezidând dezbaterea, în timp ce îl legăna pe bebeluşul parlamentarului Tāmati Coffey.

Coffey a anunţat, în luna iulie, naşterea fiului său, Tūtānekai Smith-Coffey. Copilul a fost născut de o mamă surogat şi este fiul biologic al partenerului său de viaţă, Tim Smith.

Într-un mesaj despre naşterea copilului său publicat pe Twitter, Tāmati Coffey afirma că atât el, cât şi partenerul său s-au simţit "copleşiţi de miracolul vieţii".

Miercuri, Coffey a adus bebeluşul pentru prima dată la o dezbatere parlamentară după întoarcerea din concediul de paternitate, moment în care Trevor Mallard, care are trei copii, şi-a însuşit rolul de dădacă.

Coffey nu este singurul parlamentar care şi-a adus bebeluşul la o dezbatere. Şefa liberal-democraţilor, Jo Swinson, şi-a adus bebeluşul la o dezbatere în 2008, senatorul australian Larissa Waters şi-a alăptat copilul în parlament în 2017, iar, anul trecut, premierul neozeelandez Jacinda Ardern şi-a adus micuţul la o şedinţă ONU la New York.

New Zealand's speaker, Trevor Mallard fed an MP's baby during a parliamentary session. The baby is the son of Labour MP Tāmati Coffey and his partner Tim Smith. https://t.co/5ig2my4IZY pic.twitter.com/7ZyMeglaYT