Prima dezbatere directă Trump vs. Biden: Masca discordiei

Donald Trump, preşedintele SUA, a avut prima confruntare cu fostul vicepreşedinte Joe Biden, contracandidatul său democrat. Dezbaterea a atins, în mod evident, subiectul crizei sanitare şi, mai ales, o discuţie aprinsă pe importanţa purtării măştii de protecţie.

„Am o mască chiar aici. Port mască, să ştii, când cred că am nevoie de ea. În seara asta, de exemplu, toată lumea s-a testat şi aveţi şi distanţare socială şi toate lucrurile pe care trebuie să le faceţi. Dar port măşti la nevoie. La nevoie, port măşti. Nu am, nu port măşti cum o face el. De fiecare dată când îl văd, are o mască. El apare cu cea mai mare mască pe care am văzut-o vreodată”, a spus Donald Trump în timpul dezbaterii.

„Măştile fac o mare diferenţă. Însuşi şeful Centrului pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor a spus că dacă purtăm măşti, dacă toată lumea ar purta măşti când e distanţăre socială, de acum până în ianuarie ianuarie, probabil că am putea salva până la 100000 de vieţi. Conteaza”, a fost poziţia lui Biden legat de purtarea măştii de protecţie.

În ceea ce priveşte recomandările specialiştilor, Trump a spus că „Şi tot ei au spus exact opusul. Dr Fauci a susţinut opusul. A spus-o foarte clar. Apoi s-a răzgândit”.

Biden a catalogat felul în care a fost gestionată pandemia de Covid-19 în SUA drept „iresponsabil”. „A fost total iresponsabil, felul în care a gestionat distanţarea socială şi oamenii care purtau măşti l-au încurajat practic să nu facă asta. E un prost”, a spus fostul vicepreşedinte.