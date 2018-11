Primii membri ai unui convoi de imigranţi care se îndreaptă spre SUA au ajuns în capitala Mexicului

Imigranţii, originari din Honduras, Guatemala şi El Salvador, susţin că vor să se refugieze în Statele Unite din cauza persecuţiilor, sărăciei şi violenţelor cu care se confruntă în ţările natale.

Alte mii de imigranţi din diverse ţări din America Centrală se deplasează spre nord, cei mai mulţi pe picioare, fiind în acest moment pe teritoriul statelor mexicane Veracruz şi Puebla.

Miguel Angel Yunes, guvernatorul statului Veracruz, a declarat vineri că imigranţi vor fi transportaţi cu autobuzele până în capitala Mexicului, însă ulterior a anulat această ofertă.

First wave of Central American migrants arrive in Mexico City https://t.co/y3xw7tJjza