Primul său robot umanoid, Fiodor, trimis de Rusia cu o rachetă Soyouz pe Staţia Spaţială Internaţională

Skybot F850, numit şi Fiodor, a fost trimis pe ISS cu ajutorul unei rachete Soyouz, care a fost lansată joi, la ora 03.38 GMT, de pe cosmodromul rus Baikonur din Kazahstan. Robotul va ajunge sâmbătă pe ISS, unde va rămâne până pe 7 septembrie.

Robotul umanoid argintiu are o înălţime de 1,80 metri şi o greutate de 160 de kilograme.

Fiodor are conturi pe reţelele de socializare online Instagram şi Twitter, unde sunt oferite detalii despre viaţa sa cotidiană, de exemplu, momentul în care a învăţat să deschidă o sticlă de apă.

LIVE: Launch of unpiloted Soyuz MS-14 spacecraft to the International Space Station https://t.co/wQdDnHotLp