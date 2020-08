Profesorii din New York au protestat împotriva planului hibrid de deschidere a şcolilor

Mai mulţi profesori din New York au ieşit în stradă pentru că sunt nemulţumiţi de stadiul în care se află discuţiile pentru începerea noului an şcolar. Primarul Bill de Blasio a declarat că un plan hibrid ar fi cea mai bună soluţie.



Elevii ar putea veni la şcoală doar câteva zile pe săptămână. Guvernatorul Andrew Cuomo este cel care va decide cum va începe acest nou an şcolar, însă totul depinde de cum va evolua situaţia epidemiologică.

„Niciunul dintre profesorii cu care am lucrat în toţi aceşti ani nu este împotriva întoarcerii la şcoală, ci împotriva unei redeschideri nesigure. Pandemia va afecta o întreagă generaţie de tineri şi m-am săturat să lucrez din spatele unui calculator. Dar nu vrem să revenim într-un loc care ne pune vieţile în pericol”, a declarat Karla Reyes, profesoară.

Autor: Marina Dinu