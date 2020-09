Zeci de mii de oameni au protestat sâmbătă în Washington DC

Manifestările au fost paşnice toată ziua, fără ca poliţia să fie nevoită să intervină sau să facă arestări, a declarat o purtătoare de cuvânt a Poliţiei Metropolitane DC, citată de CNN.

Departamentul de poliţie a estimat că au fost cel puţin 6.000 de protestatari în mai multe locaţii la prânz - ceea ce a fost înainte de începerea oricăror evenimente majore.

Ziua a început cu un grup de câteva mii de oameni care s-au adunat în faţa Lincoln memorial. Mai târziu, au plecat spre Capitol Hill, trecând prin faţa Muzeului Naţional de Istorie Afro-Americană, înainte de a se îndrepta spre Casa Albă şi apoi spre alte locaţii.

Odată cu căderea serii, mulţimile au început să se micşoreze, chiar şi după lăsarea întunericului câteva mii de oameni mai erau în Parcul Lafayette, situat în apropierea Casei Albe.

