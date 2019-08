Protest PAŞNIC la Hong Kong: Activiştii pro-democraţie încearcă să recâştige sprijinul populaţiei/ Peste 100.000 de persoane participă la manifestaţie | FOTO, VIDEO

În ultimele zece săptămâni de la startul valului de proteste, între activiştii pro-democraţie şi forţele de ordine s-au înregistrat numeroase incidente violente, însă manifestaţiile din acest weekend au fost până în acest moment paşnice.

Autorităţile au refuzat organizatorilor să permită un marş al protestatarilor prin oraş, însă a fost permisă o manifestaţie în Parcul Victoria.

A large presence remains in Admiralty, but aside from a few people pointing lasers at Hong Kong’s central government office, people are just milling around. Still a very peaceful atmosphere in the air. @SBSNews #hongkongprotests pic.twitter.com/tcIMkAYfX2

În pofida ploii torenţiale, zeci de mii de oameni s-au strâns în Parcul Victoria, dar ca urmare a numărului mare de oameni, protestatarii s-au răspândit şi pe arterele majore din jurul parcului.

După o serie de violenţe în ultimele săptămâni, activiştii pro-democraţie au depus eforturi să recâştige sprijinul populaţiei pentru reformele democratice prin organizarea de mitinguri paşnice.

Les Miserables' 'Do you hear the people sing?' on repeat at the Causeway Bay in Hong Kong where tens of thousands protesters gathered Sunday. The protest have found an anthem in the Broadway song as they used it over and over again since the sit-in protest at the HK Intl Airport. pic.twitter.com/hfpMeS7y3W