Protest tăcut al personalului medical, într-o ţară cu peste 9.000 de decese COVID-19. I-au întors spatele premierului. FOTO

Personalul medical s-a aliniat, la intrarea în spitalul Saint-Pierre din Bruxelles, iar în momentul în care a ajuns maşina în care se afla Sophie Wilmes, aceştia au întors pe rând spatele.

Personalul medical a spus că în acest mod a vrut să protesteze tăcut faţă de modul în care guvernul a administrat criza legată de pandemia de coronavirus, relatează BBC.

Belgia are o rată a mortalităţii foarte ridicată, peste 9.000 de persoane şi-au pierdut viaţa, dar premierul a sugerat că numărul deceselor s-ar putea să fi fost raportat necorespunzător.

While the Belgian Prime Minister @Sophie_Wilmes was visiting a hospital in Brussels today,hospital staff turned their backs to her car. Belgium has the highest per capita Covid death toll.The government failed completely. #FailedState 🇧🇪 #corona #COVIDー19 pic.twitter.com/LtzhUE4eAX